«Всё окупится»: в ГД назвали восстановление Донбасса экономически выгодным Вассерман назвал восстановление Донбасса экономически выгодным: «Всё окупится»

Завод «Азовсталь» / Фото Victor/XinHua/Global Look Press

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru напомнил, что Донбасс — один из крупнейших промышленных центров региона. Его восстановление в конечном итоге окупится и принесёт огромную выгоду, это экономически выгодное мероприятие. Однако никто не будет делать это бескорыстно, считает журналист. Эксперт объяснил, почему Украина совершила большую ошибку, пренебрегая Донбассом. По его словам, Киев из-за бухгалтерской системы всегда помечал подобные земли как дотационные, несмотря на то что именно Донбасс приносил огромную прибыль бюджету.

Что же касается восстановления всего разрушенного в Донбассе за последние восемь лет — никто не собирается делать это бескорыстно. Донбасс — один из крупнейших промышленных центров ещё с имперских времён и своим трудом всегда приносил громадную прибыль, и будет её приносить после восстановления. Но есть интересный нюанс — бухгалтерская система Украины устроена таким образом, что именно регионы, приносящие основные доходы, на бумаге выглядят дотационными. Достигнуто это тем, что все доходы перераспределяются через Киев, соответственно, то, что Киев был вынужден возвращать [средства] регионам, приносящим доход, и оформлять их как дотации, — отметил публицист.

Вассерман подчеркнул, что украинские власти сначала обрадовались уходу Донбасса, но через некоторое время, пересчитав бюджет, поняли, что совершили огромную ошибку.

Когда Донбасс ушёл из состава Украины, там многие поначалу даже радовались — мы избавились от этих нахлебников. Потом обнаружились, что без Донбасса бюджет Украины становится катастрофически дефицитным. Это показывает, что восстановление Донбасса — операция исключительно выгодная чисто экономически. Это всё окупится, только нужно грамотно организовать работу — подытожил спикер.

Он добавил, что «до тех пор, пока существует на свете какая бы то ни была территория, именуемая независимой Украиной, она останется опасной и для себя, и для окружающих».

Ранее на Украине посчитали, во сколько обойдётся полное восстановление разрушенного за годы войны Донбасса. Даже если бы Киев следовал Минским соглашениям и закончил конфликт на востоке страны, ему бы пришлось вложить $21,7 млрд, чтобы починить разбитые дороги, сломанные водопроводы, восстановить ж/д пути и аэропорты.