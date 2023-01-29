Минобороны: ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

Фото: Xinhua/Global Look Press

Вооруженные силы России за минувшие сутки смогли занять более выгодные позиции на Донецком направлении, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, российские военные нанесли огневое поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка Донецкой Народной Республики.

На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, — гласит сообщение.

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 90 военнослужащих, указал Конашенков. Помимо этого, российские войска уничтожили БМП, две бронемашины, две самоходки «Акация», а также гаубицы Д-20, Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

Также уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, — отмечается в заявлении.

По данным представителя военного ведомства, российские войска также уничтожили два склада с артиллерийскими боеприпасами 68-й и 72-й механизированной бригад украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Помимо этого, ВС РФ вывели из строя один танк, две бронемашины, три пикапа, два автомобиля и две самоходки «Акация» ВСУ.

В районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар ДНР уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, — сказано в отчете министерства.

Помимо этого, в Харьковской области российские войска ликвидировали четыре группы диверсантов ВСУ. Всего на Купянском направлении армия Украины лишилась 50 солдат, бронетранспортера и самоходки «Акация».

На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили до 110 членов личного состава армии Украины, а также БМП, четыре бронемашины, самоходную установку «Нона С» и РСЗО «Град».

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделениям трех бригад ВСУ на Краснолиманском направлении было нанесено поражение ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии ВС РФ. Согласно предоставленным им данным, украинская армия лишилась более 50 человек.