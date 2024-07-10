Воздушные цели сбили над двумя российскими регионами ночью МО России: средства ПВО сбили два дрона над Белгородской и Воронежской областями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины совершили атаку на объекты в Белгородской и Воронежской областях в ночь на 10 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. В небе над регионами были замечены два беспилотника самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали воздушные цели.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей, — говорится в сообщении.

Ранее украинские войска ударили беспилотниками по нефтебазе в Волгоградской области. По словам представителей предприятия, противник задействовал шесть дронов. В результате атаки никто не погиб, на месте вспыхнул пожар.

До этого Минобороны России сообщило о срабатывании системы противовоздушной обороны в Астраханской и Белгородской областях. Вооруженные силы Украины использовали четыре дрона. Три из них были сбиты над Астраханской и еще один — над Белгородской областью.