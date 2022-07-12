Володин высмеял использование США воздушных шаров против российских ракет

Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал планы США по использованию воздушных шаров для отслеживания российских гиперзвуковых ракет. По его мнению, Пентагон «сдулся» и данный шаг говорит о провале программы противоракетной обороны США.

Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны, — написал он.

Володин также предположил, что на следующем этапе Вашингтон будет «надувать подводные шары», поскольку у России на вооружении есть ядерные торпеды «Посейдон».

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон намерен выделить в 2023 году более $27 млн на проекты по использованию военных воздушных шаров на больших высотах. Они будут оснащены солнечными панелями и послужат дополнением к спутниковым системам, которые уже применяются армией США. Шары будут выполнять ряд задач, включая отслеживания гиперзвуковых ракет России и КНР.