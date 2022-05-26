Володин устроил разнос депутатам Госдумы за пропуски заседаний

Спикер Госдумы Вячеслав Володин / Фото Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутатов за пропуски заседаний совета нижней палаты парламента. Он также выразил недовольство тем, что на заседаниях часто присутствуют не главы комитетов, а их заместители, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Думе.

Володин отметил, что больше всего пропусков заседания совета на счету главы комитета по делам СНГ Леонида Калашникова (КПРФ), руководителя комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова (ЕР) и Дмитрия Свищева (ЛДПР), возглавляющего комитет по физкультуре. Вместо них на заседания приходили замы из других фракций, что создавало сложности в работе.

Как заявил один из собеседников издания, недовольство Володина может быть связано в том числе с поездками парламентариев в зону спецоперации на Украине и обеспечением безопасности. Некоторые из них не оформляют командировки надлежащим образом, не отчитываются председателю палаты о своих поездках и неясно, кто во время их отсутствия несёт за них ответственность. Источник предположил, что Володин собирается «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью».

Хубезов от комментариев отказался. Калашкников и Свищев беседе с изданием признали замечания спикера справедливыми.

Накануне стал известно, что Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Решение было принято в связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении депутата по делу о незаконной охоте. В партии это назвали «примером расправы над людьми, имеющими свою точку зрения».