В КПРФ высказались о лишении Рашкина мандата депутата Госдумы В КПРФ назвали ситуацию с Рашкиным расправой над оппозицией

Валерий Рашкин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишение мандата депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина можно назвать примером расправы над людьми, имеющими свою точку зрения, заявил NEWS.ru пресс-секретарь коммунистов Александр Ющенко. Он добавил, что сама процедура выглядела достаточно цинично, учитывая, что большинству банально не дали выступить и подискутировать по данному вопросу.

На наш взгляд, это одна из череды расправ с людьми, которые имеют свою точку зрения, тем более выглядят цинично и призывы к покаянию. Так что мы видим, что система показала свою направленность, на расправу, даже с учетом того, что президент говорил о необходимости сплотиться в связи с вызовами времени, стоящими перед страной, — заявил представитель КПРФ.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области: в автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

25 мая Госдума лишила мандата Рашкина. Принятие данного решения связано со вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Рашкина по делу о незаконной охоте. Парламентарий приговорён к трем годам условно. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.