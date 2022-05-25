Госдума лишила мандата депутата от КПРФ Рашкина

Валерий Рашкин / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Решение связано со вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении Рашкина по делу о незаконной охоте, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда <...> считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича <...> 23 мая 2022 года, — говорится в принятом Госдумой постановлении.

Проект документа был внесён на рассмотрение думской комиссией по мандатным вопросам накануне. Все соответствующие сведения будут направлены в КПРФ.

Ранее сообщалось, что Саратовский областной суд оставил без изменений приговор Рашкину, вынесенный Калининским районным судом. Таким образом вердикт вступил в силу. Парламентария осудили на три года условно и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В октябре 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого он находился, была найдена разделанная туша лося. Коммунист заявил, что, гуляя по лесу, спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Уголовное дело в отношении политика было возбуждено по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина.