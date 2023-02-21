Володин: Путин внес в Госдуму законопроект о временной приостановке ДСНВ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что проект имеет временный характер.

Президент РФ внес в Государственную думу проект Федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, — сказал Володин.

Он также добавил, что парламент рассмотрит законопроект в среду, 22 февраля.

Во вторник, 21 февраля, в ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом глава государства отметил, что Москва не выходит из договора окончательно. Однако для того, чтобы вернуться к обсуждению, по словам Путина, следует понять, «на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы».

Чуть позднее в этот же день МИД России потребовал от США принять меры по деэскалации ситуации, чтобы Москва и Вашингтон смогли снова вернуться к соблюдению договора о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений. Российские дипломаты обвинили Соединенные Штаты в том, что их ведомства игнорируют «взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями». Также, согласно утверждению российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон нарушает центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на соответствующие вооружения сторон.