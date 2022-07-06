Володин предложил депутатам провести отпуск в ДНР и ЛНР

Фото: dan-news.info

г. Донецк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 6 июля предложил депутатам во время летнего отпуска посетить Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), сообщает РИА Новости. Отмечается, что парламентариям нужно обсудить вопросы помощи Донбассу и формирования единого правового поля.

У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением проблем людей, с формированием правового поля, о чем мы говорили в ходе их недавних визитов. Коллеги, давайте это сделаем, — сказал Володин.

30 июня Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается присвоить статус ветеранов боевых действий военнослужащим Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Документ размещен в думской электронной базе, поправки предлагается внести в закон «О ветеранах».