«Войны не будет»: депутат Госдумы о предстоящих заявлениях НАТО Депутат Госдумы Соболев спрогнозировал, что США и НАТО не поменяют риторику после присоединения четырех регионов к РФ

Фото: Markus Rauchenberger/U.S. Army

США и НАТО не признают присоединение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России, но войны не будет, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, экс командующий 58-й армией Виктор Соболев. По его словам, в Вашингтоне понимают, что ситуация может закончится ядерной войной.

Что касается предстоящих заявлений НАТО, то никакого объявления войны нашей стране не будет, потому что они прекрасно понимают, что это закончится армагеддоном. Скорее всего, заявят примерно то же самое, что уже сказал [президент США Джо] Байден и будут наращивать поставки вооружений киевскому режиму, — заявил Соболев.

Он добавил, что Россия не должна останавливаться, поскольку в ином случае Запад из остатков Украины такую «анти-Россию», что «сегодняшний день покажется легкой прогулкой».

Не должны повторяться таких ситуаций, какая произошла в Харьковской области, которая уже сегодня могла присоединиться к России, — резюмировал Соболев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в Россию подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

20 сентября генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не признает легитимными готовящиеся референдумы о присоединении ЛНР и ДНР к России. Он написал, что подобные процессы станут эскалацией конфликта на Украине, и призвал международное сообщество к осуждению плебисцитов.