Внук Шолохова раскрыл истинную причину раскаяния гостей «голой» вечеринки Депутат Шолохов: участники «голой» вечеринки каются из-за денег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Шолохов

Участники «голой» вечеринки каются и едут на Донбасс не из-за того, что почувствовали угрызения совести, заявил первый заместитель председателя ГД по культуре и внук писателя Михаила Шолохова Александр в эксклюзивном интервью NEWS.ru на патриотическом фестивале «Русское лето» в Воронеже. Шолохов добавил, что этим звездам отрезали доступ к материальным благам, но мозги им не поменять.

Мы сейчас видим, как участники той же «голой вечеринки» каются и ездят на Донбасс. Потому что им отрезали доступ к материальным благам, назовем это так. То есть заставить можно легко. Но мозги не поменяешь. Поэтому давайте обойдемся без давления, — сказал Шолохов.

Ранее StarHit писал, что рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), ставший известным после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, уехал из России после того, как получил повестку в военкомат. Отмечается, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США.

В конце марта Васильев заявил, что его вызвали в военкомат. Артист опубликовал ролик сначала из такси, а потом из самого здания комиссариата, где он ждет приема. Позже он удалил видео и упоминания об этом со своей страницы.