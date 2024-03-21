ВКС России поразили «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ МО РФ сообщило о нанесении высокоточных ударов по центрам принятия решений ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Отмечается, что все объекты поражены.

Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

Ранее Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России могли нанести мощнейший удар по центрам принятия решений ВСУ в Киеве утром 21 марта. Он не исключил, что ВС РФ применили как раз гиперзвуковой комплекс «Кинжал». По его словам, целями ВС РФ, вероятно, стали подземные укрытия иностранных военных.

В то же время ВСУ утром 21 марта предприняли попытку атаковать Белгородскую область. По данным российского Минобороны, атаку отразили средства противовоздушной обороны. Около 08:00 мск над регионом были уничтожены снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».