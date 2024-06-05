Вассерман объяснил, какой удар от Байдена неожиданно пропустил Трамп Вассерман: запрет Байдена давать убежище нелегалам пошатнет позиции Трампа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джо Байден

Запрет президента США Джо Байдена давать убежище нелегалам может пошатнуть позиции экс-главы Белого дома Дональда Трампа в преддверии выборов, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что это стало своеобразным ударом не только по самому политику, но и по всем республиканцам.

Байден ввел временный запрет на предоставление политического убежища нелегалам, пересекающим границу с Мексикой. Он действует, по сути, до выборов президента США. Это попытка Байдена ослабить предвыборную риторику республиканцев. Иных целей нет. Это своеобразный удар и по всем республиканцам, и по Трампу, — пояснил депутат.

При этом, по словам парламентария, решение спикера Палаты представителей Майка Джонсона выделить помощь Украине вряд ли связано со сделкой с Байденом. Как отметил депутат, таким образом республиканцы попытались снять с себя ответственность за возможную ликвидацию Украины.

Республиканцы сдались, в основном, потому что демократы могли очень эффектно обвинить республиканцев виновными в предстоящей ликвидации государства Украина, так как республиканцы не позволяли ей помочь, и «злые русские» ее съели, — добавил Вассерман.

Байден ранее запретил мигрантам, незаконно пересекающим южную границу, претендовать на получение убежища. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что такие меры необходимы из-за высокой нагрузки на пограничников.