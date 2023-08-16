В СПЧ предложили сразу отправлять новых граждан в военкомат Глава СПЧ: выдавать паспорт иностранцу нужно, сразу ставя его на воинский учет

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Получение российского паспорта мужчинами-иностранцами нужно синхронизировать с постановкой их на воинский учет, передает ТАСС со ссылкой на главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. Он выразил готовность принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов.

Наше предложение — синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают. Мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов, — пояснил Фадеев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным подданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности.

Также Путин подписал указ, согласно которому жители новых регионов России и Украины, выехавшие в РФ и отказавшиеся от получения российского гражданства, будут считаться иностранцами на территории страны. Согласно документу, такие граждане смогут обратиться за видом на жительство в России при соблюдении ряда условий.