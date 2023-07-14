В Совфеде подготовят обращение из-за поставок кассетных бомб на Украину Карасин: Совфед подготовит обращение из-за решения США поставлять Украине кассетные снаряды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед рассмотрит проект обращения к иностранным парламентам в связи с решением США поставлять на Украину кассетные боеприпасы, сообщил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. По его словам, которые приводит ТАСС, мировая общественность обеспокоена действиями Вашингтона, влекущими за собой рост напряженности.

Обсудим проект обращения в понедельник на комитете и в среду на пленарном заседании Совета Федерации. Естественно, мировая общественность озабочена намерением Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы, — сказал Карасин.

Он подчеркнул, что применение украинскими войсками снарядов такого типа является «прямой угрозой мирным людям». На этом акцентируют внимание в обращении.

О решении американского руководства передать Украине кассетные боеприпасы стало известно на прошлой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь утверждал, что ВСУ будут применять кассетные боеприпасы только для атак по инфраструктуре военного назначения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя ситуацию, предупредил о готовности российской армии задействовать снаряды такого типа в качестве ответной меры. Он также напомнил, что в распоряжении ВС РФ гораздо больше кассетных боеприпасов и они намного эффективнее поставляемых на Украину американских.