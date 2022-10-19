В Совфеде объяснили необходимость военного положения в ряде регионов РФ Сенатор от Крыма Ковитиди: военное положение в ряде регионов ввели с целью остановить недругов России

Фото: Совет Федерации

Ольга Ковитиди

Теракт на Крымском мосту, совершенный Киевом с помощью иностранных пособников, свидетельствует о том, что противники России не остановятся, пока не будут полностью разбиты, рассказала в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, задачи спецоперации на Украине, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, должны быть решены, и поэтому введение военного положения в четырех регионах страны стало необходимой мерой.

Террористический акт на Крымском мосту, совершенный Украиной с помощью зарубежных пособников, показал, что недруги России не остановятся, пока не будут полностью остановлены, разбиты. Поставленные президентом страны задачи перед военной спецоперацией должны быть решены. Именно поэтому необходимо ввести военное положение на части территорий РФ — территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, — сказала сенатор.

19 октября президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал этот режим. При этом президент подчеркнул, что теперь его необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Президент также подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.