В Совфеде назвали ожидаемой антироссийскую резолюцию Канады

Константин Косачев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Канадская резолюция о признании спецоперации на Украине геноцидом стала ожидаемой частью политической и информационной атаки Запада на Россию, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Вместе с этим он предположил, что документ не будет иметь никакого применения, пишет «ПолитРоссия».

На нас идёт атака политическая, экономическая и информационная, на грани военной. И в этом нападении на Россию у атакующей стороны все средства хороши, — подчеркнул Косачёв.

Он считает, что принятый в Оттаве документ не соответствует реальному положению дел на Украине, а значит, не будет иметь практического применения. По его мнению, не все западные лидеры согласны с риторикой Канады по этому вопросу. Косачев напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон уже отказался называть происходящее на Украине геноцидом.

Ранее парламент Канады признал события на Украине геноцидом. Как сказано в документе, имеются «чёткие и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений и преступлений против человечности» в ходе действий России на Украине. Резолюция не носит обязательного характера и не обязывает Оттаву принимать какие-либо меры.