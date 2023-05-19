В Совете Федерации раскрыли реальную причину продления зерновой сделки Сенатор Цеков: Россия продлила зерновую сделку из-за желания помогать бедным странам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на отношение к зерновой сделке, которое демонстрируют страны Европы и США, Россия стремится помогать бедным странам, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, у России есть ряд своих проблем, связанных с поставкой продовольствия в рамках зернового соглашения, и тем не менее Москва подписывает договор о пролонгации соглашения.

Понимаете, мы все-таки демонстрируем желание помогать бедным странам. Даже несмотря на то отношение к зерновой сделке, которое демонстрируют европейцы и США. То есть даже несмотря на наши проблемы с поставкой зерна, мы сделку продолжаем. <...> Мы бедным странам помогаем, мы такая страна и есть на самом деле, без всяких кривляний, — сказал Цеков.

Продуктовая сделка была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. В основе нее лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Ранее МИД России сообщил, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва откажется от дальнейшей пролонгации соглашения.

Российская сторона требует переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозку активов российских компаний.