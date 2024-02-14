В Совете Федерации назвали Байдена главной угрозой человечеству Сенатор Джабаров увидел в президенте США Байдене главную угрозу для мира

Фото: Official White House/Erin Scott

Джо Байден

Президент США Джо Байден не контролирует свои слова и свое поведение, что вызывает беспокойство не только у американцев, но и во всем мире, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, руководителем страны с огромным ядерным потенциалом не может быть спонтанный человек.

Деменцию Байдена сейчас замечают практически все, и это вызывает огромное беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. Здравомыслящие руководители стран понимают, что президент США, обладающий ядерной кнопкой и огромным ядерным потенциалом, не контролирует себя и свои действия. Значит, может стать очень опасным человеком для всех государств. Надеюсь, что в Америке есть какая-то система защиты, что его решения не будут спонтанными и до «ядерного чемоданчика» дело не дойдет, — сказал Джабаров.

Сенатор также напомнил о недавнем заявлении предпринимателя Илона Маска, который призвал ввести тест на умственные способности для руководителя США. По его мнению, это здравое и объяснимое предложение.

Ранее бывший врач Белого дома, сенатор-республиканец Ронни Джексон сообщил, что отчет спецпрокурора Роберта Хёра подтверждает серьезные проблемы со здоровьем у президента Джо Байдена. Он признался, что знал об этом давно, причем Байдену становится с каждым днем все хуже. По словам специалиста, американский лидер давно не тот человек, каким был при президентстве Барака Обамы.