В СБ дали однозначный ответ на вопрос о причастных к теракту в «Крокусе» Патрушев выразил уверенность в причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: kremlin

Николай Патрушев

Украина однозначно причастна к террористическому акту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, которого цитирует LIFE.ru. Таким образом он ответил на вопрос издания, которое поинтересовалось, кто виноват в произошедшем — Киев или ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Конечно, Украина, — констатировал Патрушев на соответствующий вопрос.

Согласно последним данным, в результате трагедии, произошедшей 22 марта, погибли 139 человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин добавил, что расследование указывает на то, что теракт был тщательно спланирован.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 25 марта заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов. По словам главы государства, Москве известно, кто был исполнителем теракта, но ее интересует, кто являлся заказчиком. Также российский лидер отметил, что, несмотря на желание покарать виновников трагедии как можно скорее, следствие должно идти «объективно и без ангажированности».