Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов

Фото: МО Украины

В России активизировалась диверсионно-террористическая деятельность украинских неонацистов, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, на этом фоне необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан на Северо-Западе страны.

Вопрос приобретает особую актуальность в условиях активизации на территории нашей страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы, — сказал секретарь СБ во время ежегодного планового совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе, проходящем в Архангельске.

Ранее Патрушев рассказал, что инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. По его словам, подготовка ведется на территории ряда стран, в качестве живой силы используются наемники. Кроме того, «принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей», уточнил он.

Работа российских спецслужб по борьбе с терроризмом показала свою эффективность, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он привел в пример, что недавно правоохранителям удалось обнаружить украинский дрон в московском офисе еще до того, как он был запущен. При этом он отметил, что попытки организовать теракты на территории России, в том числе и при помощи БПЛА, еще повторятся.