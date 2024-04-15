В Госдуме отметили рост эффективности спецслужб в борьбе с терроризмом Депутат Журавлев заявил об успехах российских спецслужб в борьбе с терроризмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Работа российских спецслужб по борьбе с терроризмом показала свою эффективность, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что недавно сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить украинский дрон в московском офисе еще до того, как он был запущен.

Сам факт того, что украинские дроны удается обнаружить до того, как они попадают по цели, и даже прежде того, как их запустили, уже о многом говорит. Работа российских спецслужб на этом направлении явно активизировалась, если средства поражения врага уже удается нейтрализовать заранее, — рассказал Журавлев.

По мнению парламентария, попытки организовать теракты на территории России, в том числе и при помощи беспилотных летательных аппаратов, еще повторятся. Он призвал граждан быть бдительными и сообщать о возможных диверсиях.

Нужно не только своевременное вмешательство российской контрразведки, но и бдительность граждан, сигналы которых могут всерьез помочь выявлению диверсантов, завербованных киевским режимом, — добавил Журавлев.

Ранее стало известно, что правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий нашли в офисе одной из московских фирм беспилотный летательный аппарат «Баба-яга». Как отмечается, компания занимается поставками телекоммуникационного оборудования и дрон принадлежал ее владельцу. По данным СМИ, беспилотник изъяли. В данное время сотрудники спецслужб выясняют, зачем он понадобился мужчине.