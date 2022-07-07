В России предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в жару Депутат Госдумы Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT. Депутат отмечает, что употребление спиртных напитков в жаркую погоду может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а действия пьяных граждан часто являются «катализатором криминогенных ситуаций».

Прошу вас поддержать целесообразность введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более заведениями общественного питания, расположенными в парковых и прибрежных зонах отдыха, — говорится в тексте обращения.

Ранее невролог Павел Хорошев сообщил, что избежать опасных последствий для здоровья при аномально жаркой погоде можно, если следить за питьевым режимом и пить достаточное количество воды. Медик напомнил, что летом здоровому человеку надо выпивать примерно 2–2,5 литра воды ежедневно, а при повышенной температуре еще больше.

Диетолог Маргарита Королёва также заявила, что в жару лучше отказаться от газированных напитков, соков, алкоголя, кофе и ледяной воды. По ее словам, в газировке и соках слишком много сахара, который не позволит утолить жажду, а кофе может повысить артериальное давление и нарушить сердечный ритм.