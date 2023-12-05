В России призвали запретить скрытую рекламу наркотиков Депутат Крупник призвал изъять из продажи приспособления для наркотиков

Необходимо изъять из продажи приспособления для употребления наркотиков, это поможет ограничить скрытую рекламу запрещенных веществ, заявил депутат петербургского заксобрания Павел Крупник. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что наличие таких товаров на прилавках табачных магазинов нарушает «дух закона».

Ну как такое может быть, если мы бросаем все силы государства на борьбу с наркоманией, но позволяем свободно торговать аксессуарами для употребления? Мы не только можем, мы должны положить конец этой правовой лакуне, которая фактически является полузаконной формой пропаганды наркотиков, — пояснил парламентарий.

Крупник предложил дополнить федеральное законодательство нормами, запрещающими торговать стеклянными трубками и так называемыми бонгами. Соответствующее обращение он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев поддержал своего коллегу. Он отметил, что складывается «абсурдная ситуация», так как наркотики в России запрещены, но при этом устройства для их употребления находятся в свободной продаже.

Российские правоохранители ранее пресекли деятельность наркогруппировки, руководство которой осуществлялось с территории Украины. За несколько лет была создана целая сеть нарколабораторий, которая работала в Московской, Псковской и Рязанской областях.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.