Необходимо изъять из продажи приспособления для употребления наркотиков, это поможет ограничить скрытую рекламу запрещенных веществ, заявил депутат петербургского заксобрания Павел Крупник. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что наличие таких товаров на прилавках табачных магазинов нарушает «дух закона».
Ну как такое может быть, если мы бросаем все силы государства на борьбу с наркоманией, но позволяем свободно торговать аксессуарами для употребления? Мы не только можем, мы должны положить конец этой правовой лакуне, которая фактически является полузаконной формой пропаганды наркотиков, — пояснил парламентарий.
Крупник предложил дополнить федеральное законодательство нормами, запрещающими торговать стеклянными трубками и так называемыми бонгами. Соответствующее обращение он направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев поддержал своего коллегу. Он отметил, что складывается «абсурдная ситуация», так как наркотики в России запрещены, но при этом устройства для их употребления находятся в свободной продаже.
Российские правоохранители ранее пресекли деятельность наркогруппировки, руководство которой осуществлялось с территории Украины. За несколько лет была создана целая сеть нарколабораторий, которая работала в Московской, Псковской и Рязанской областях.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.