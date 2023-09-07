В России призвали увеличить подоходный налог Депутат ГД Арефьев призвал ввести прогрессивный подоходный налог до 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо увеличить подоходный налог на сверхдоходы до 30%, заявил в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, после введения подобных мер казна бюджета РФ пополнится на 2,5 трлн рублей, а властям не придется просить средства у олигархов и бизнесменов.

Мы вносили закон о прогрессивном подоходном налоге. Его до сих пор не рассмотрели, а надо. Там предлагается ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы. Бюджет получил бы 2,5 триллиона рублей, и не надо было бы просить их у олигархов, — отметил Арефьев.

По его словам, вопреки санкциям, которые страны Запада ввели против России, по итогам 2022 года в стране стало на 22 олигарха больше. Депутат утверждает, что эти предприниматели обогатились на 12 трлн рублей, в то время как в бюджете РФ не хватает 3,5 трлн рублей. Арефьев подчеркнул, что прогрессивный подоходный налог позволит исправить эту ситуацию. Он отметил, что подобная практика существует и в других странах мира. Так, в США и Норвегии размер налога составляет 28%, во Франции — 60%.

Ранее стало известно, что группа Сбербанка заплатит до 3 млрд рублей в федеральный бюджет РФ в рамках налога на сверхприбыль. Средства будут перечислены до декабря, что позволяет рассчитывать платеж по ставке 5%, а не 10%.