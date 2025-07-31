В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки Путин подписал закон об ограничении максимального срока рассрочки с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые правила работы сервисов рассрочки, сообщается на официальном портале правовой информации. Документ вводит строгие требования к операторам таких услуг и передает надзорные функции Банку России.

Согласно новому закону, максимальный срок рассрочки будет ограничен полугодом. Максимальная сумма покупок в рассрочку без передачи данных в бюро кредитных историй увеличивается до 50 тысяч рублей. При превышении этого лимита операторы обязаны будут сообщать информацию в БКИ. Все сделки по рассрочке теперь можно будет оформлять исключительно через онлайн-сервисы.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года, а требования по отчетности перед Банком России начнут действовать с 1 января 2027 года. При этом новые правила не коснутся договоров, заключенных до вступления документа в силу.

Ранее в Роскачестве заявили, что для пользователей маркетплейсов предусмотрен штраф за невыплату рассрочки по истечении определенного срока. Он может быть в виде фиксированной суммы, процента от регулярного платежа или пеней за каждый день просрочки.

Прежде юрист Александр Хаминский заявил, что опасность маркетплейсов заключается в том, что они приводят к монополизации рынка. Он добавил, что интернет-площадки активно встраивают в свои сервисы возможность оплаты в рассрочку либо в кредит, что приводит к дополнительным тратам граждан.