В России ликвидировали оппозиционную партию Верховный суд ликвидировал Партию народной свободы

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Предвыборная агитация ПАРНАС

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации Партии народной свободы (ПАРНАС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ведомство отметило, что ПАРНАС не имеет представительств в половине регионов РФ, к чему политические партии обязывает законодательство.

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Партия народной свободы». Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения, — говорится в сообщении.

В марте Санкт-Петербургский городской суд принял решение о ликвидации регионального отделения Партии народной свободы по требованию Минюста. Представитель ответчика не явился на заседание суда.

Летом 2022 года член бюро политического совета ПАРНАС Константин Мерзликин сообщил, что председатель партии Михаил Касьянов покинул Россию.