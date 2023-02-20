В РКН объяснили причины блокировки сайта The Bell

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доступ к сайту интернет-издания The Bell (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) был ограничен из-за фейков, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Роскомнадзора. В частности, по версии службы, на платформе публиковалась недостоверная информация о специальной военной операции на Украине.

Сайт издания был заблокирован накануне, 19 февраля. 9 декабря 2022 года СМИ было внесено в реестр игноагентов.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала L’Officiel на территории России. Основной причиной блокировки ресурса также стало распространение недостоверной информации о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Журналистов обвинили в неточных описаниях способов ведения боевых действий, а также в обнародовании неверного числа погибших.

Ранее глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Госдума рассмотрит проект поправок о расширении ответственности за дискредитацию ВС России. По его словам, в случае принятия поправок граждан России будут судить в том числе за дискредитацию добровольцев, участвующих в военной операции на Украине. Депутат подчеркнул, что ранее с подобным предложением к нему обратился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.