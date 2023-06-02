В посольстве России оценили меры США по ДСНВ Посольство РФ в Вашингтоне: меры США в контексте ДСНВ не изменят позицию Москвы

Фото: Yang Chenglin/Xinhua/Global Look Press

Контрмеры США в контексте Договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ) не повлияют на позицию Москвы, заявило посольство РФ в Вашингтоне. В дипмиссии в Telegram отметили, что возобновлению действия договора поможет отказ властей США от враждебного курса в отношении России.

Госдеп США ранее назвал ответные меры на приостановку участия России в ДСНВ.

Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию. Путь к возобновлению действия Договора только один и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение», — подчеркнули в посольстве.

Российская сторона еще раз напомнила, что обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона о нарушении ДСНВ «не имеют ничего общего» с теми причинами, которые вызвали кризис.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что решение США об отказе предоставлять телеметрию пусков межконтинентальных баллистических ракет угрожает безопасности всего мира. По его словам, теперь Москве будет труднее распознавать, является ли очередной запуск учебным или боевым. Также из-за отсутствия данных по телеметрии пусков никто не будет понимать, куда летит ракета, отметил он.