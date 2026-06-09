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09 июня 2026 в 11:55

В НАК раскрыли, как борются с современными террористическими угрозами

НАК сообщил о выработке мер по нейтрализации террористических угроз

Фото: РИА Новости
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) выработал дополнительные меры по ликвидации современных террористических угроз, заявили в информационном центре структуры. Они в том числе учитывают остроту современной социально-политическую обстановку, передает ТАСС.

На заседании выработаны дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование системы противодействия террористическим угрозам на территории СЗФО с учетом остроты современной оперативной и социально-политической обстановки, — отметили в НАК.

Ранее заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков сообщил, что ряд стран использует террористов в своих интересах. По его словам, наращиванию конфликтного потенциала способствует утрата основополагающих механизмов сдерживания.

Также заместитель генсека ОДКБ подчеркнул, что особенно напряженная военно-политическая обстановка фиксируется возле западных границ Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, звучащие с Запада призывы к транспортной и экономической блокаде Калининграда и Приднестровья несут серьезную угрозу.

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