В Москве начала работу трехсторонняя группа России, Армении и Азербайджана Пресс-секретарь Оверчука: в Москве началась встреча России, Армении и Азербайджана

В Москве началась встреча трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана, рассказал NEWS.ru пресс-секретарь вице-премьера РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев. На встрече также присутствуют вице-премьеры Азербайджана и Армении — Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

В Москве, в соответствии с поручением глав государств, начала работу трехсторонняя Рабочая группа под совместным председательством Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, Вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, — сказал Матвеев.

31 мая Оверчук анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Стороны планировали обсудить паспортный, таможенный и другие виды контроля, а также восстановление ж/д сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью.

До этого на пятисторонней встрече, прошедшей в Кишиневе, лидеры Армении Азербайджана, Германии, Франции и глава Евросовета обсудили вопросы безопасности жителей Карабаха, разблокирование региональной транспортной и экономической инфраструктуры, а также делимитацию армяно-азербайджанской границы. Также в ходе мероприятия поднимался вопрос соглашения о нормализации отношений между Баку и Ереваном.