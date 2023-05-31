В МО РФ сообщили об успешном наступлении «Ахмата» на Марьинском направлении

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Штурмовые отряды «Ахмат» успешно наступают на Марьинском направлении, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Они ведут совместную работу с 5-й мотострелковой бригадой ВС России.

На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат», — говорится в сообщении.

На Купянском направлении «Западной» группировкой войск были поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской ЛНР. Кроме того, под Синьковкой, Тимковкой и Котляровкой российские силы пресекли действия трех ДРГ, ликвидировали до 70 военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском группировка "Центр" нанесла поражение противнику в нескольких населенных пунктах ЛНР и ДНР. В результате успешных операций было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

За сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Марьинском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано до 185 украинских бойцов, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что 29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, был уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко».