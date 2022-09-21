В Минобороны уточнили порядок мобилизации резервистов Глава Минобороны Шойгу: мобилизация резервистов будет проводиться планово

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Частичная мобилизация в России будет «проводиться планово» заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что мобилизационные мероприятия не будут единоразовыми. При этом частичная мобилизация коснется всего 1,1% от общих военных ресурсов страны.

Здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, сито такое, чтобы всех захватить быстро — нет, — заявил министр.

По словам главы военного ведомства, в планы Минобороны сначала входило проведение мобилизационных сборов. Шойгу подчеркнул, что они понадобились бы для того, чтобы восстановить боевые навыки призывников. Однако это, с его слов, совпало с объявлением частичной мобилизации.

Поэтому мы плановые сборы отменяем и, естественно, будем заниматься уже частичной мобилизацией, — отметил Шойгу.

21 сентября президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.