В Минобороны сообщили о подготовке Киевом карательной операции в Харькове Минобороны РФ: в Харькове сотрудники СБУ намерены выявлять лояльных к России украинцев

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Харьков

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Украины готовят карательную операцию в Харькове. Целью СБУ станут лояльные к России украинцы, сообщает ТАСС.

Мизинцев отметил, что Киев собирается направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для «проведения карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России». В последующем их обвинят в коллаборационизме. В город силовики Украины въедут под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов российской авиации и артиллерии, указал он.

По словам генерала, задержанных украинцев планируется подвергать насилию и пыткам, а также угрозам физической расправы над членами их семей. Мизинцев добавил, что подобные меры ВСУ уже применяли в Одессе и Николаеве, Славянске и Сумах, Чернигове и ряде других городов.

Ранее стало известно, что Минобороны России заявило: на Харьковском направлении после точечных ударов ВКС России, массовых потерь и дезертирства утратило боеспособность нацформирование «Кракен». Для срочного восполнения потерь командиры ВСУ безуспешно пытаются использовать жителей Харькова.