В МИД заявили о работе над упрощением визового режима с 18 странами

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что Россия сейчас договаривается с 18 странами об упрощении визового режима. Это некоторые страны Латинской Америки, Карибского бассейна, Малайзия, Китай и Гонконг, пишет ТАСС.

По словам дипломата, сейчас в России созданы благоприятные условия для въезда в страну иностранцев.

МИД России на постоянной основе ведёт работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран, — сказал Волынкин.

В частности, отметил представитель внешнеполитического ведомства, Россия не собирается вводить визы для граждан Украины, как это сделал Киев. На данный момент Москва анализирует последствия, к которым может привести такое решение.

Ранее сообщалось, что ведущие парламентские партии Финляндии хотят приостановить выдачу туристических виз россиянам. Совместное обращение партий появилось несмотря на недавнее заявление МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.