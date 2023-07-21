В МИД России отвергли диалог по вооружениям на условиях США Рябков: Россия не станет обсуждать контроль над вооружениями на условиях США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Москва не намерена вести с Вашингтоном переговоры по вопросу контроля над вооружениями на основе предложений американской стороны, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия даже не получала соответствующих предложений.

Я хотел бы сказать, что на такой основе, которую предлагают сейчас американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем, потому что они игнорируют несколько ключевых моментов во всей этой конфигурации, — сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что у Москвы на текущий момент нет ощущения готовности Запада «к серьезному разговору по ключевым вопросам» касательно стратегической безопасности.

Ранее Рябков также заявлял, что размещение российского тактического ядерного вооружения на территории Белоруссии не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, так как Минску не передается контроль над арсеналом.

По его словам, в критике Запада наблюдаются двойные стандарты, так как у российских рубежей активно и целенаправленно развиваются ядерные миссии НАТО. Речь идет об американском ядерном оружии, которое развернуто за тысячи километров от территории США, и готово оперативно ударить по России, уточнил Рябков. Именно этим и вызвано решение Москвы по размещению ядерного оружия в Белоруссии.