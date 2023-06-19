В МИД РФ рассказали, как отреагируют на провокации в Приднестровье МИД: провокации против российских военных в Приднестровье Москва сочтет нападением на РФ

Фото: mod_russia/ twitter.com/Global Look Press

Москва посчитает любые провокации против российских военных в Приднестровье нападением на Россию. Об этом предупредил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он подчеркнул, что Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации вокруг непризнанной республики.

Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, — заявил дипломат.

По его словам, российская армия будет «адекватно реагировать на любые провокации» и обеспечит защиту соотечественников, российского миротворческого контингента и военных складов в Колбасне.

Вооруженные силы, находящиеся на территории самопровозглашенной республики, охраняют арсеналы вблизи села Колбасна. Там находится более 20 тысяч тонн боеприпасов, которые были привезены после вывода советских войск из Европы. Молдавия настаивает на вывозе снарядов. Процесс вывоз начался в 2001 году, но в 2004 он был заблокирован властями Приднестровья, когда началось обострение отношений между двумя берегами Днестра.

Ранее руководство Приднестровья попросило Россию об увеличении численности миротворческого контингента в связи с возросшими рисками безопасности. Глава представительства республики в России Леонид Манаков пояснил, что такая возможность предусмотрена документами объединенной контрольной комиссии.

В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что в случае провокаций Киева в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) российские войска соответствующим образом отреагируют на них и защитят население. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за обстановкой на Днестре.