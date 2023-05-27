В МИД России предупредили о реакции армии на провокации в Приднестровье Замглавы МИД Галузин: войска РФ адекватно отреагируют на возможные провокации Киева в Приднестровье

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В случае провокаций Киева в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) российские войска соответствующим образом отреагируют на них и защитят население, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за обстановкой на Днестре, передает ТАСС.

Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих ОГРВ и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье, — сказал замминистра.

Он добавил, что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ.

Галузин также отметил, что ситуация вокруг Приднестровья сложная. Российская сторона располагает информацией о скоплении формирований ВСУ вблизи непризнанной республики, но ее руководство пока сообщает об отсутствии угрозы прямой военной эскалации. По его словам Москва внимательно следит за обстановкой, поскольку нельзя исключать никаких вариантов развития событий с учетом авантюристического курса Киева на эскалацию конфликта в угоду планам западных хозяев.

Ранее сообщалось, что руководство Приднестровья попросило Россию об увеличении численности миротворческого контингента в связи с возросшими рисками безопасности. Глава представительства республики в России Леонид Манаков пояснил, что такая возможность предусмотрена документами Объединенной контрольной комиссии.