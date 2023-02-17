В МИД РФ пригрозили Евросоюзу ответом в случае ареста активов Захарова: Россия примет компенсационные меры в случае конфискации активов

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Россия примет равнозначные компенсационные меры, в случае если Евросоюз примет решение о конфискации ее активов, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что европейские страны являются крупными инвесторами в российскую экономику и напомнила об иностранных активах и бизнесах в России, которые приносят европейцам хорошую прибыль. Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Россия всегда исходит из законности и готова «к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер», передает РИА Новости.

Не следует забывать об иностранных активах западных стран, бизнеса граждан, который находится на территории нашей страны. Как известно, страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, между прочим, извлекая из этого значительные выгоды для себя, — указала дипломат.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявляла, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд.

Политик отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме того, страны ЕС введут ограничения, которые закроют лазейки для обхода действующих рестрикций, добавила фон дер Ляйен.