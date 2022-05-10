В МИД РФ пообещали не закрывать посольства европейских стран Замглавы МИД Грушко: РФ не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран

Министерство иностранных дел РФ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва не планирует инициативно закрывать посольства стран Европы в ответ на новые возможные недружественные шаги. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что подобные меры — не в российских традициях.

Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна, — сказал Грушко.

Он также подчеркнул, что «дипломатическую войну» и «кампанию высылок» начала не Россия.

Ранее стало известно, что 9 мая во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат Андреева облили чем-то красным. Отмечается, что почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали: ему пришлось вынуждено покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка. На мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес.