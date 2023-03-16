В МИД России объяснили, почему страна приостановила участие в ДСНВ МИД РФ: Россия приостановила участие в ДСНВ из-за нарушения договора со стороны США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание МИД России

Россия приостановила участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку Соединенные Штаты его нарушили, сообщили «Коммерсанту» в МИД РФ. По словам представителя ведомства, Запад во главе с США ведет гибридную войну против России и благодаря участию РФ в ДСНВ американское правительство может «просвечивать» ее стратегический арсенал.

Мы готовы вновь повторить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против нашей страны такой вариант [участия в ДСНВ] полностью исключен. <...> По совокупности излагавшихся нами ранее причин российская сторона пришла к выводу о существенном нарушении Вашингтоном ДСНВ. В полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года это дало нам основание для приостановления действия договора, — сказали в МИД РФ.

Также в министерстве напомнили, что 28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке деятельности России в ДСНВ. Ровно с этого момента он подлежит неукоснительному выполнению российскими ведомствами, подчеркнул представитель МИД.

Обвинения со стороны США в незаконности приостановки участия России в ДСНВ стоит рассматривать как элемент политико-пропагандистской кампании против страны, считают в ведомстве. Там же отметили, что если Соединенные Штаты хотят возобновить диалог с РФ по линии ДСНВ, для этого следует «признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности».

Госдепартамент США ранее отказался признать решение России о приостановке участия в ДСНВ. Американское ведомство считает решение Москвы «юридически ошибочным» и подчеркивает, что Россия по-прежнему «связана обязательствами по договору».