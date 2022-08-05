В МЭР предупредили о скором росте безработицы в России Глава МЭР Решетников: в России осенью начнется рост безработицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безработица в России пока держится на рекордно низком уровне, но в скором времени начнет расти, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слова которого приводит РИА Новости. При этом он заверил, что ситуация находится под контролем.

Министр пояснил, что второй месяц подряд безработица остается на уровне 3,9%. Тем не менее по ряду отраслей и предприятий уже отмечается рост неполной занятости.

Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит — ситуация контролируема, — цитирует его агентство.

Решетников добавил, что российские предприятия стараются поддерживать трудовые коллективы и стремятся к сохранению занятости. Кроме того, государство запустило большой объем поддержки бизнеса, на который негативно повлияли санкции.

В июне Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в апреле 2022 года cнизился до нового исторического минимума в 4%. Предыдущий рекорд соcтавлял 4,1%: такой показатель был зафиксирован в феврале и марте тeкущего года.

Ранее автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил снизить возраст начала трудовой деятельности. По его мнению, у подростков должна быть возможность начать работать с 13 лет с разрешения родителей и с 15 лет — самостоятельно. Он считает, что это повысит востребованность молодежи на рынке труда.