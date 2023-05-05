В Ленинградской области усилили пограничный режим

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

В Ленинградской области усилили контроль за пограничным режимом, сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на погрануправление ФСБ по региону. Местным жителям рекомендуется при выходе из дома иметь при себе документы, «во избежание недоразумений» и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Просим жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь документы, удостоверяющие личность, во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий, — говорится в сообщении.

В МВД России ранее предложили ввести адаптационный платеж, который мигранты будут выплачивать ежемесячно за незнание русского языка. Начальник Главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова рассказала, что для этого планируется создать специальную балльную систему, которая будет включена в государственную систему миграционного учета.

До этого глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин призвал тестировать мигрантов на знание русского языка и культуры в ходе пограничного контроля.