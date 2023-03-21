В ЛДПР назвали имя своего кандидата на выборы мэра Москвы Слуцкий: ЛДПР решила выдвинуть кандидатом в мэры Москвы Бориса Чернышова

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Борис Чернышов

ЛДПР решила выдвинуть в качестве кандидата на пост мэра Москвы Бориса Чернышова, сообщила NEWS.ru пресс-служба партии со ссылкой на ее лидера Леонида Слуцкого. По его мнению, Чернышов достойно представит ЛДПР на выборах градоначальника, поскольку уже успел поработать на высокой должности зампреда Госдумы.

Мы приняли решение выдвинуть кандидатом на выборах мэра Москвы, которые предстоят в нынешнем году, Бориса Александровича Чернышова. У него главное преимущество — он молодой, уже успел поработать заместителем главы Рособрнадзора, в этом созыве заместитель председателя Государственной думы — высокая должность, курирует вопросы образования и науки, — сказал Слуцкий.

Он также добавил, что москвичи хорошо знают как самого Чернышова, так и его позицию.

Ранее сообщалось, что в России с конца 2000-х годов постепенно отменяются прямые выборы мэров. К настоящему времени они сохранились только в пяти российских субъектов, а также Москве и Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, для народа это минус — подрыв конституционного принципа народовластия. Они отметили, что власть должна считаться с людьми, а назначенные мэры нередко «улетают в космос», становятся далеки от народа.