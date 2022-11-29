В Крыму предрекли скорое прекращения существования Украины Вице-спикер парламента Крыма Бобков: Украина как государство не переживет зиму

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина как государство, ее армия могут не пережить предстоящую зиму, заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков. По его мнению, коллапс в энергетике и экономике Украины в ближайшее время могут достичь высшей точки, передает РИА Новости.

Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время: украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика, — цитирует агентство парламентария.

Он также предрек ВСУ дальнейшие поражения. Депутат отметил, что уже сегодня украинские войска теряют контроль над несколькими населенными пунктами в Донбассе. По его словам, эта тенденция будет только нарастать.

Ранее китайские СМИ спрогнозировали снижение поставок оружия на Украину из-за экономического истощения европейских членов НАТО. В КНР полагают, что помощь будет сокращена довольно резко и поставки сохранятся лишь на символическом уровне.