В Кремле заявили, что Россия и Турция не планируют обрушить доллар Песков: взаиморасчеты России и Турции в нацвалютах не нацелены на обрушение доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности России и Турции об увеличении доли во взаиморасчетах с нацвалютами не нацелены на то, чтобы обрушить доллар, передает «Интерфакс». Он считает, что валюта США утратила надежность, и в этом убеждены лидеры многих стран. По мнению Пескова, из-за потери доверия к доллару власти государств стали искать возможности для его сокращения во внутреннем торговом обороте.

Увеличение доли во взаиморасчетах в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности, обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной валютой, и эти опасения сейчас разделяют очень большое количество стран, — заявил Песков.

Он напомнил, что Россия и Турция достигли важной договоренности по оплате части поставляемого газа в рублях, и подчеркнул, что российские власти надеются на дальнейшее использование нацвалют в подобных расчетах.

Это (договоренность расчетов в нацвалютах. — NEWS.ru) очень важный шаг, и мы надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти, — сказал Песков.

Он отметил, что договор между Москвой и Анкарой не может стать поводом для введения нового пакета антироссийских санкций со стороны Запада. Тем не менее Песков не исключил, что ЕС и США могут продолжить оказывать давление на любые страны, которые «не пожелают следовать в их мейнстриме».

По итогам переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились увеличивать объемы торговли и идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, сотрудничать в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма.