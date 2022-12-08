В Кремле рассказали, планирует ли Путин беседу с крупным бизнесом Песков: в графике Путина нет беседы с крупным бизнесом, включая нефтяной сектор

Фото: kremlin.ru

В рабочем графике президента России Владимира Путина пока не отмечены встречи с представителями крупного бизнеса, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский глава в том числе пока не планировал беседу с главами компаний нефтяного сектора.

Нет, пока такой встречи (с представителями крупного бизнеса. — NEWS.ru) нет в графике президента. С нефтяниками — тоже каких-то обращений мы не видели, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что бизнес сможет с 2023 года воспользоваться налоговыми льготами при покупке и внедрении отечественных IT-решений. Он подчеркнул, что внедрение инноваций не должно сопровождаться для бизнеса значительными издержками.

До этого Путин рассказал, что экономика России будет строиться на шести новых принципах. Среди них он выделил достижение настоящего технологического суверенитета, а именно отказ от стандартного импортозамещения в пользу авторских разработок.