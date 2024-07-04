В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Гутерриша на полях саммита ШОС Песков: у Путина не было содержательной беседы с Гутеррешем на саммите ШОС

Фото: Kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не вели содержательной беседы на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что Путин и Гутерриш поприветствовали друг друга в ходе мероприятия, передает ТАСС.

Содержательной беседы не состоялось с Гутерришем. Безусловно, они имели возможность поприветствовать друг друга и так далее, но какие-то субстантивные вопросы, к сожалению, [не обсуждались], — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану заявил, что говорить о налаживании конструктивного диалога России с Соединенными Штатами до выборов главы Белого дома нельзя. По его словам, необходимо понять, какие предпочтения, взгляды и планы будут у новой власти США.

До этого российский лидер говорил, что Москва готова ответить зеркально на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. Он напомнил, что уже заявлял об этом ранее и с тех пор позиция по этому вопросу не изменилась.

Перед этим глава МИД России Сергей Лавров допустил новые меры по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД в Европе и Азии. По его словам, решения по этим вопросам находятся в компетенции президента страны Владимира Путина.