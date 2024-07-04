Путин раскрыл ответ России на размещение США своих РСМД где-либо в мире Путин: Россия ответит зеркально на размещение американских РСМД где-либо в мире

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости

Владимир Путин

Москва готова ответить зеркально на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира, заявил президент страны Владимир Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Он напомнил, что уже заявлял об этом ранее и с тех пор позиция по этому вопросу не изменилась.

Если ракеты средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально, - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 28 июня. Глава государства отметил, что после этого РФ будет принимать решение об их развертывания. Он подчеркнул, что эта мера необходима для безопасности страны.

Глава государства добавил, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности «под надуманным предлогом». Кроме того, напомнил Путин, Вашингтон открыто заявил о планах запустить производство подобных ракет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил новые меры по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД в Европе и Азии. По его словам, решения по этим вопросам находятся в компетенции президента страны Владимира Путина