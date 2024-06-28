Путин допустил развертывание Россией ракет средней и меньшей дальности Путин: Россия должна начать выпуск ракет средней и меньшей дальности

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Совещание президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ поднял вопрос о производстве ракет средней и меньшей дальности. Глава государства отметил, что после этого РФ будет принимать решение об их развертывания. Он подчеркнул, что эта мера необходима для безопасности страны.

Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности «под надуманным предлогом». Кроме того, напомнил Путин, Вашингтон открыто заявил о планах запустить производство подобных ракет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил новые меры по ядерному сдерживанию, если США развернут ракеты средней и малой дальности (РСМД) в Европе и Азии. По его словам, решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Владимира Путина.

Лавров подчеркнул, что размещение американских наземных ракет представляет собой прямую угрозу и России, и Китаю, поэтому обе страны будут «наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность».